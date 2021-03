Lavazza, maxi bonus per dipendenti e collaboratori

Attraverso i propri canali ufficiali, il Gruppo Lavazza ha annunciato l’erogazione dei premi per l’anno 2020; l’azienda torinese ha voluto premiare l’impegno dei propri collaboratori, in quanto ha “permesso la continuità produttiva” e il raggiungimento degli obiettivi, come si legge sul profilo Twitter ufficiale del Gruppo Lavazza. Il premio, che secondo quanto rivelato da Forbes ammonta a 3500 euro lordi, è stato riconosciuto a seimila dipendenti degli stabilimenti di Torino e Gattinara (provincia di Vercelli); la stessa Lavazza ha sottolineato come si tratti del premio di produzione più alto di sempre.

Lo stesso trattamento è stato riservato ai collaboratori dell'impianto di Pozzilli, in provincia di Isernia, specializzato nella decaffeinizzazione naturale del caffè; il premio corrisposto dal centro direzionale ammonta a 2.500 euro, secondo quanto riportato dalla versione online di Forbes. Il Gruppo ha reso noto che i collaboratori potranno scegliere se fruire del premio in denaro oppure riceverlo sotto forma di servizi per il welfare per sé e le proprie famiglie, con un ulteriore bonus del 10%.

Enrico Contini, Chief HP Officer di Lavazza, ha commentato via Twitter l’erogazione del bonus ai dipendenti della torrefazione; il dirigente ha sottolineato come il premio rappresenti un riconoscimento dello straordinario lavoro svolto dai dipendenti, che ha garantito, anche in un anno segnato dall’emergenza sanitaria provocata al Covid-19, la continuità della produzione, oltre che la qualità e la disponibilità dei prodotti a marchio Lavazza.

Un modello di successo

Lavazza è uno dei marchi leader nel settore del caffè; a confermarlo è stata la classifica delle World's Most Reputable Companies For Corporate Responsibility 2019 stilata da Reputation Institute, che ha inserito Lavazza tra i migliori employers italiani. “Questa certificazione - ha aggiunto Contini - dimostra il successo del nostro modello di risorse umane, orientato al digitale, al futuro, all’attenzione per le persone, specie in un momento come quello che stiamo vivendo”. Il capo delle risorse umane di Lavazza ha sottolineato come i collaboratori sono una risorsa fondamentale, in quanto detentori del know how che fanno da volano alla crescita del Gruppo, che sarà platinum sponsor di ItaExpo2020 e dell’Expo Dubai 2020.

Il caffè tra tradizione e innovazione

Il mercato del caffè si è notevolmente evoluto nel corso degli ultimi anni: sono cambiati i canali di vendita, le strategie di marketing ed anche dal punto di vista merceologico c’è stata una notevole diversificazione. Le macchine per l'espresso, infatti, hanno progressivamente eroso il primato della moka tradizionale, affiancandola nelle case di milioni di consumatori. Di pari passo, anche le modalità di servizio del caffè sono cambiate: le confezioni di miscela disponibili in vari formati di peso si sono trasformate in più pratiche porzioni singole preconfezionate, ossia le cialde o le capsule.

Si tratta di involucri circolari, di diametro variabile (le tre misure disponibili sono 38 mm, 44 mm e 55 mm), che contengono una quantità predefinita di miscela (circa 7 grammi), sufficiente ad ottenere una tazzina di caffè. Le cialde sono realizzate completamente in cellulosa mentre le capsule sono di plastica o di alluminio. Le principali torrefazioni, inclusa Lavazza, producono cialde e capsule - acquistabili nei negozi specializzati oppure tramite e-commerce di settore come outletcaffe.it - oltre alle macchine per l’espresso; in tal caso, le monodosi si dicono ‘originali’, mentre qualora siano prodotte da una torrefazione diversa da quella che produce il macchinario si definiscono ‘compatibili’.

In entrambi i casi, le dosi preconfezionate rispondono al medesimo standard, identificato dall’acronimo ESE (Easy Serving Espresso) e condiviso da tutti i brand del settore del caffè; si tratta di una serie di parametri tecnici comuni che rendono più agevole la preparazione ed il servizio del caffè espresso (benché capsule e cialde non siano intercambiabili).