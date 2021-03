Ventilatore: le funzioni principali e i vantaggi

Il ventilatore è uno dei dispositivi più pratici ed efficaci per raffrescare una stanza ed evitare l’installazione di impianti costosi e complicati. È molto economico ed offre inoltre il vantaggio di non comportare alcun impatto ambientale, a differenza di un condizionatore o di un climatizzatore, che contengono sempre una certa quantità di liquido refrigerante.

Ad esclusione dei modelli montati a soffitto, un ventilatore non richiede alcuna installazione particolare, basta collegarlo ad una presa di corrente e metterlo in funzione. Oggi il mercato dispone di un vasto assortimento di ventilatori, dai più semplici e tradizionali, da tavolo o a piantana, fino ai modelli innovativi e privi di pale.

La scelta dell’apparecchio ideale dipende dalle dimensioni della stanza da raffrescare, dalle preferenze personali e dall’utilizzo che si intende farne. Ad esempio, per un uso saltuario, può essere adatto anche un ventilatore economico, mentre per rendere più gradevole il clima all’interno di un ambiente in cui si trovino diverse persone, si consiglia di orientarsi verso modelli più innovativi.

Le principali categorie di ventilatori

Principalmente, i ventilatori possono essere da tavolo, a piantana, a colonna o da soffitto. I modelli tradizionali sono molto semplici e proposti ad un costo relativamente basso, anche se si consiglia sempre di evitare apparecchi troppo economici. Un ventilatore classico, da tavolo o da piantana, è ideale da tenere in ufficio, in camera o in soggiorno nei periodi più caldi, comporta una minima spesa e non consuma molto.

Per esigenze maggiori, ad esempio per raffrescare una stanza più ampia, si può ricorrere ad un ventilatore a colonna, costituito da una struttura contenente più o meno quattro / cinque eliche, con possibilità di regolare la velocità e il movimento.

I ventilatori da soffitto rappresentano una categoria a sé, in quanto richiedono necessariamente l’intervento di un elettricista che provveda all’installazione. Si inseriscono nell’attacco del lampadario, sostituendosi ad esso se dotati di luce, oppure si applicano al di sotto del lampadario stesso.

Questo tipo di ventilatore garantisce un flusso d’aria naturale e piacevole, ed è ideale anche per gli ambienti pubblici, come la sala di un ristorante o di una palestra. In genere sono molto silenziosi, adatti anche ad una camera da letto, una biblioteca o un ufficio.

Cosa sono i ventilatori senza pale

I modelli di ventilatore senza pale sono si basano su una tecnologia innovativa, simile a quella dei moderni aspirapolvere: l’aria viene attirata all’interno ed emessa in un getto amplificato, più o meno forte e modulabile.

Offrono diversi vantaggi, oltre a disporre di funzioni sofisticate. Un ventilatore senza pale è molto silenzioso e si presenta con un design essenziale e moderno, molto facile anche da tenere pulito.

Sono dotati generalmente di filtri interni che liberano l’aria da impurità, polveri, pollini, batteri e allergeni, e talvolta di funzione ionizzante, contribuendo a rendere l’ambiente non solo più confortevole ma anche più salutare.