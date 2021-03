Viaggiare... a naso in Europa seguendo antiche Mappae

Basta scaricare la bella App di MAPPAE per comprendere il progetto che collega 6 paesi europei, 12 destinazioni, sul fil rouge delle piante aromatiche e officinali.

Co-finanziato dal programma COSME dell'Unione Europea, MAPPAE coinvolge Italia (tramite l'associazione Le Terre dei Savoia e l'azienda Heritage) insieme a Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Francia e Malta per incentivare il turismo lento attraverso percorsi multisensoriali.

Le prime 12 destinazioni danno vita a pacchetti turistici modulari, che rispecchiano le eccellenze turistiche e culturali dei paesi coinvolti.

«La filosofia di Mappae è espressa già nel logo - spiega Elena Cerutti, direttrice dell'Associazione Le Terre dei Savoia, capofila del progetto: un fiore che unisce 6 simboli digitali luogo, i «pin». L’acronimo inglese, preso in prestito dal latino, parla di mappe, rotte da seguire per immergersi in un nuovo tipo di turismo che coniuga l'approfondimento di uno specifico argomento (le erbe aromatiche) allo svago.»

Il sito mappae.eu contiene video e contenuti multimediali mentre l'App guida fisicamente il visitatore a scegliere un percorso partendo dalla destinazione ma anche dal tipo di erbe aromatiche. Ognuno dei 12 itinerari proposti prevede programmi da 1, 2 o 3 giorni con suggerimenti per dormire o mangiare oltre a informazioni turistiche.

Il programma COSME permette di agevolare piccole e medie imprese locali nell'accesso al mercato europeo. Grazie al sostegno dell'UE, le imprese hanno un accesso più facile a garanzie, prestiti e capitale proprio. Partner del progetto MAPPAE accanto a istituzioni come Le Terre dei Savoia, per l'Italia la giovane Heritage: una startup che lavora su progetti culturali attraverso nuove tecnologie. Inoltre WAWU - Wonderful Activities With Us (Francia), Troodos Network (Cipro), Deputy Ministry of Cyprus (Cipro), Miomirisni Otočki Vrt (Croazia), Gharb City Council (Malta) e Kadar Film and Video Production (Bosnia-Herzegovina).

Informazioni: mappae.eu

Partner: Associazione Le Terre dei Savoia (Italia); Heritage Srl (Italia); WAWU - Wonderful Activities With Us (Francia); Troodos Network (Cipro); Deputy Ministry of Cyprus (Cipro); Miomirisni Otočki Vrt (Croazia); Gharb City Council (Malta) e Kadar Film and Video Production (Bosnia-Herzegovina).