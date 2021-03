La musica dei Controvento grande protagonista al Caffè Letterario di Bra online

Ma quanto ci manca andare ad un concerto? Che sia un live in piazza o in tv, degli spettacoli dal vivo si sente tanto la mancanza.

Nell’attesa che questa pandemia lasci il posto a tempi migliori, la Tribute Band dei Nomadi ha scaldato i cuori del pubblico collegato sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ attraverso un podcast ‘a distanza’ di pensieri, parole e buoni sentimenti. Neanche a dirlo, boom di like. Dalla storia della band, alle esperienze indimenticabili, fino ai progetti di solidarietà e ai sogni nel cassetto, le voci dei protagonisti si sono alternate al ritmo di suoni a prova del tempo.

Perché le canzoni dei Controvento, come quelle del famoso gruppo di Novellara, conducono in una nuova dimensione che guarda in faccia il futuro con grinta e speranza. Merito di un gruppo formato da Gigi Molino (voce), Kevin Nari (chitarra), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Massimo Pitton (basso) e Donato Paolino (tastiere). Oltre ad uno staff tecnico che può contare sulla passione e il lavoro di Ivana e Adalberto Baudino, Salvatore Corona, Renato Nari e Marco Giordano. Insieme formano l’Associazione culturale Controvento.