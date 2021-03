L'oroscopo di Corinne: le previsioni delle stelle fino al 26 marzo

ARIETE Il 20 marzo il Sole entra nel vostro segno zodiacale dando il via all’equinozio di una Primavera come l’anno scorso alquanto costrittiva considerate le severe regole a cui sottostare e ciò vi renderà piuttosto nervosetti ed esiguamente disponibili nei confronti altrui. In sovrappiù una situazione delicata potrebbe minare la serenità mentre in ambito privato succederà l’inaspettato compreso un soggetto da accudire o spronare. Auguri speciali per chi compie gli anni prossimamente.

TORO : La settimana si prospetta spasmodica e non solo per le tegole che, sia a voi che ad altri, son psicologicamente cadute addosso ma anche per dei cambiamenti di programma e delle indignazioni nei confronti di incoscienti ed ignorantoni… Per salvaguardare il benessere e non incappare in penalizzazioni attenetevi a rigorosi principi giustificando ogni vostro movimento… Un briciolo di ansia colpirà a tradimento o vi toccherà aiutare persone in difficoltà. Domenica noiosetta.

GEMELLI : Pur non essendo facile accettare il cambio di colore dovrete mettercela tutta al fine di riempire le giornate senza seguitare a sbuffare: tanto nulla, al presente, si può cambiare… Verranno sicuramente momenti migliori ma per adesso state nella vostra tana, uscite solo se necessario, consolate gli afflitti e fate il possibile e l’impossibile per non cascare in depressione. Se dovete riscuotere dei quattrini sappiate che arriveranno il prossimo mese. Corrucci per l’attività.

CANCRO : Il primo quarto di Luna che il 21 marzo si forma nella vostra costellazione apporterà sbalzi umorali, cambiamenti quotidiani, corrucci per anzianotti, arrabbiature varie ma anche impensate minute soddisfazioni o l’alleggerimento di un fardello… Se non andate d’accordo con il partner invece saranno cavoli amari visto che il limite della sopportazione evaporerà. Chi ha figlioli o nipotini residenti altrove di codesta posteriore sosta forzata ne risentirà.

LEONE : Saturno, dispettoso e maldisposto, invita alla prudenza in qualsiasi settore in quanto una benché minima distrazione o violazione potrebbe costare caruccia. Dei vecchietti motiveranno apprensione, non potrete frequentare chi abita fuori zona, il trambusto generale impedirà di condurre una vita normale e in uno specifico ambiente, causa un eccesso di agitazione, l’atmosfera si impregnerà di tensione portando taluni nativi ad inalberarsi facilmente.

VERGINE : Sembra che tutto vada storto ma trattasi probabilmente di uno stato d’animo accreditabile al caos in cui vi trovate. Si sa che con Marte che guarda di traverso le faccende non possono filare ma fatevene una ragione e imparate l’arte della lungimiranza e della sopportazione. Non da escludere new relative a figlioli, posticipazione di appuntamenti, eventi e soldini tardanti ad arrivare. Un paio di buffi fatterelli costelleranno il fine settimana e una donna amareggerà.

BILANCIA : Siete stufi, stanchi e impensieriti al punto di non riuscire a farvene una ragione su ciò che sta nuovamente accadendo. Se amici, congiunti o parenti abitano altrove accontentatevi di sentirli telefonicamente eludendo categoricamente qualunque azzardo di cui magari, in seguito, ne paghereste lo scotto. Il calo di produttività inoltre, proprio in prossimità dell’ormai vicina Pasqua, allarmerà commercianti, ambulanti e chiunque attui in un settore industriale o commerciale.

SCORPIONE : Avete un diavolo per capello e non soltanto per il virus aleggiante ma pure per un fracco di faccende propense e deprimervi compresi dei pensieri pecuniari, operativi, familiari o strettamente personali. Gli astri non nono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di previdenza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Un comunicato, tra giovedì e lunedì, vi sbalordirà.

SAGITTARIO : Eccolo qui un altro momentaccio comportante delle normative che tribolate ad assimilare ma l’essenziale sarà star su con il morale, confidare in un domani più ottimale, gustare l’attimo fuggente, inventare diversivi per debellare la noia e non cascare in paranoia. Vorreste tanto riabbracciare una persona cara ma non essendo ciò fattibile conservate effusioni ed entusiasmi per più avanti… Per posteriori versi vi toccherà sopportare le lune storte di tipi falsi o indigesti.

CAPRICORNO : Che pure il 2021 non fosse un lucente anno lo avevate già presagito ma mai avrete supposto di arrivare a questo punto… Poche le soddisfazioni e tante le penalizzazioni: dal lavoro ai quattrini, dall’andazzo domestico a quello individuale in un caleidoscopio di sensazioni ardue da focalizzare. Un terzo incomodo o un imprevisto potrebbe minare la pace familiare e le paturnie seguiteranno a predominare annessi di corrucci per adolescenti o anziani parenti.

ACQUARIO : Tra timori, batticuori, ricordi e rimpianti tirerete avanti… Non potete agire liberamente ma non importa: l’essenziale sarà non andare giù di carreggiata e coltivare un’amicizia avente molto da offrire. Ora siete in una posizione di stallo e non avete voglia di niente ma poi vi riprenderete scoprendo un mucchio di emozioni e inedite sensazioni. Una inaspettata chiamata sorprenderà e da un proselito una notizia giungerà. Fastidi allo stomaco o alle articolazioni. Sabato anomalo.

PESCI : Vi sentirete dei pesci fuor d’acqua ma d’altronde fare diversamente significherebbe correre dei pericoli di cui potete fare benissimo a meno. Quindi non andate nel pallone e siate ottimisti con la certezza di uscire prima o poi da una situazione penalizzante non solo per voi ma per tutti quanti. I più apprensivi faranno centomila predicozzi a figlioli e genitori sfiorando quasi l’esagerazione mentre chi aveva dei progetti li sospenderà. Compleanno da solennizzare in intimità.

E che la stella della speranza non smetta mai di brillare nei vostri cuori…