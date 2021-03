Terapie intensive al completo dall'ospedale di Mondovì al Santa Croce di Cuneo

Terapie intensive al completo negli ospedali dell'Asl Cn1 e al Santa Croce di Cuneo, ma salgono anche i posti occupati nella semi intensiva.

Saluzzo resta completa la terapia intensiva (10 su 10), mentre in terapia semi intensiva su 72 sono 68 a essere occupati, la settimana scorsa erano 65 su 72.

Ceva dove è presente solo media intensità (35 su 35) i posti tutti occupati, la settimana scorsa ne restavano liberi 18 (17 su 35).

Situazione invariata rispetto a una settimana fa a Mondovì dove terapia intensiva è al completo (5 su 5), così come la media intensità completa (18 su 18, la scorsa settimana erano 21 su 21). Al dea/pronto soccorso su 43 pazienti presenti, 21 sono da ricoverare: 8 sono in attesa del risultato del tampone e 6 positivi. Rispetto a sette giorni fa sono una decina i cittadini che si sono recati al Pronto Soccorso, raddoppiati i pazienti che vengono ricoverati per sospetto covid.

A Savigliano, terapia intensiva al completo (5 su 5, la scorsa settimana erano 3 su 5) così come la media intensità, che ha aumentato i posti letto da 10 a 18. Al dea/pronto soccorso, su 34 pazienti presenti, 12 pazienti da ricoverare, di questi 10 sono positivi. Stabile il numero degli accessi al pronto soccorso rispetto a una settimana fa, ma anche a Savigliano raddoppiano i pazienti sospetti di aver contratto il virus.

Hotel Covid di Centallo su 17 posti attivati, 4 sono occupati, stabile rispetto alla settimana scorsa, così come è stabile all’Istituto Climatico di Robilante, dove su 40 posti letto attivi, 39 sono occupati.

Al Santa Croce e Carle di Cuneo in terapia semi intensiva resta un solo posto libero (12 su 13, mentre la scorsa settimana erano 10 su 13), in intensiva sono tutti occupati (8 su 8) ed è stato attivato un posto in più in degenza.