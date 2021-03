L’Asilo di Bra organizza seminari on line gratuiti per i genitori

Prenderà avvio nei prossimi giorni un ciclo di seminari informativi organizzati dall’Asilo Nido di Bra e dedicati in particolare ai genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti gli interessati, si svolgeranno on line sulla piattaforma Zoom e saranno condotti dalla psicologa Silvia Spinelli.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per mercoledì 24 marzo 2021 dalle 17,30 alle 19,30. L’incontro, intitolato “Bambini e Covid: problemi e opportunità”, mira ad aiutare i genitori a comprendere meglio le ansie e le paure che i più piccoli sono chiamati ad affrontare in questo lungo periodo di pandemia e ad aiutarli a superarle. Per partecipare all’incontro è necessario utilizzare il link https://us02web.zoom.us/j/85289418893 (ID riunione: 852 8941 8893).

Gli appuntamenti si susseguiranno con cadenza mensile (con il medesimo orario). Il 19 aprile seguirà l’incontro “Capricci e opposizione: che cos’è realmente un capriccio?”, nel quale si cercherà di fornire una risposta ad alcuni degli interrogativi che da sempre ossessionano i genitori: Perché non riesco a calmare mio figlio/a? Come faccio a capire se si tratta di un capriccio o di un bisogno? E perché mi sento a disagio?

Nel mese di maggio spazio a “Nanna, ciuccio e regressioni”, mentre a giugno sarà la volta di “Perché devo usare il vasino?”. Si chiude a luglio con l’incontro sul tema “Verso la scuola dell’infanzia”.