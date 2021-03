Ospedale di Cuneo: in arrivo la pompa a infusione per la terapia intensiva neonatale

"Pesava circa 1,700 kg alla nascita. Non è stato facile e sapevamo bene i rischi. Ora è laureato in giurisprudenza, ha 25 anni, è alto 1,95 m e pesa 90 kg. È andato tutto bene per fortuna! Il nostro grazie, da sempre, va alla straordinaria capacità di tutti gli operatori del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Cuneo. Per questo sentiamo il bisogno di sostenerlo ancora oggii" racconta il papà di Lorenzo.