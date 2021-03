Sci alpino: Fabio Allasina è il nuovo campione italiano Aspiranti di gigante

Fabio Allasina, 17enne dello Ski College Limone, è il nuovo campione italiano Aspiranti di gigante.

Allasina si è piazzato al secondo posto nella gara di Pila, che ha fatto registrare la vittoria dell’americano Benny Brown con il tempo di 1’59″93, staccato di soli 10 centesimi dal primo.

Al terzo posto, e quindi argento nel campionato italiano, il limonese Edoardo Saracco, 18enne dei Carabinieri, a 27 centesimi da Brown. Il terzo classificato nel campionato italiano (quarto assoluto) è Francesco Zucchini, 17 anni, tesserato per il Prad Raiffeisen Werbering, a 29 centesimi dal primo.

La gara era valida anche per la classifica di GP Italia della categoria.

Il titolo femminile è andato a Beatrice Sola, 18 anni del Falconeri Ski Team, che si è imposta nel gigante con il tempo di 1’59″12, davanti ad Ambra Pomaré, 16enne dello Sci Club Cortina, staccata di soli 5 centesimi dalla prima. Terzo posto per Carlotta De Leonardis, 17enne dello Sci Club Sestola, che ha accusato 20 centesimi di ritardo dalla prima. Anche in questo caso, i risultati erano validi anche per il GP Italia.