Bra, al cimitero cittadino spunta una corona di fiori per tutti i papà che non ci sono più

Le notizie, quelle belle, che fanno bene al cuore. La storia è questa. Nunzio Biselli è il responsabile di Garden Jardecò a Bra e insieme ai suoi collaboratori ha voluto rendere omaggio alle vittime del Covid ed a tutti i papà per la loro festa. Lo hanno fatto insieme attraverso la deposizione di una corona di fiori ai piedi della croce al centro del cimitero cittadino, prima di sostare in silenzio presso la lapide commemorativa dei giorni funesti della pandemia.

“Jardecò - spiega Nunzio Biselli - ha vissuto in prima linea questa guerra, soffrendo tutte le volte che ci veniva chiesto di realizzare una composizione funebre (e purtroppo erano davvero tante). Dalle nostre vetrine abbiamo visto mamme, figli, papà parenti e amici versare tante lacrime senza poter dare ai propri cari l’ultimo saluto, ma semplicemente con un fiore in mano e distanziati restare davanti alle porte del cimitero. Queste immagini ci rimarranno impresse nella nostra anima per sempre”.