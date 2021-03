ANAS sulle strade della Granda: in arrivo lavori a Limone Piemonte e tra Vernante e Robilante

Avanzano gli interventi di consolidamento della piattaforma stradale attivati da Anas lungo la rete statale in provincia di Cuneo. A partire da lunedì 22 marzo i lavori saranno avviati in località Panice Sottana, nel comune di Limone Piemonte, lungo un tratto di circa 400 metri tra il km 106,345 e il km 106,885 della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”.

Gli interventi in programma, per un investimento complessivo di circa 700 mila euro, consistono nel consolidamento della sede stradale tramite realizzazione di fondazioni profonde e nella costruzione di un cordolo in cemento armato su cui saranno installate nuove barriere laterali di sicurezza.