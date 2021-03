Volley maschile A2 - Il Vbc Mondovì mette nel mirino il derby con Cuneo, Barbiero: "Ci teniamo in modo particolare"

Domenica si chiude il sipario sulla Regular Season 2020/2021. Su tutti i campi è in programma, in contemporanea, l’ultimo turno, che servirà per definire la griglia di partenza ai quarti di finale play-off.

Il Vbc Synergy Mondovì farà visita alla BAM Acqua San Bernardo Cuneo per il derby di ritorno, con fischio d’inizio alle 18. Sebbene ininfluente ai fini della classifica, per i monregalesi e tutta la città di Mondovì il derby è sempre una partita particolare e molto seguita, anche se il pubblico non potrà entrare al PalaUbi di San Rocco Castagnaretta.

GLI AVVERSARI. La squadra di Serniotti occupa attualmente la quarta posizione in coabitazione con Ortona e vuole provare a superare Siena al terzo posto. La formazione titolare vede l’ex palleggiatore biancoblù Pistolesi in cabina di regia, opposto al brasiliano Wagner Pereira Da Silva, Tiozzo e Preti sono gli schiacciatori, Sighinolfi e Codarin la coppia titolare al centro, con Catania libero.

QUI MONDOVÌ. «Ci stiamo preparando con la solita attenzione alla partita – le parole del tecnico Mario Barbiero -: ci teniamo in modo particolare, perché è un derby e perché è l’ultimo incontro della stagione. Nei limiti del possibile cercherò di far giocare tutti i giocatori a disposizione, è giusto che sia così. Andiamo a Cuneo con l’ambizione di poter dire la nostra in campo».

RECORD. In casa monregalese Ferrini è a 31 punti dai 200 in carriera, obiettivo più vicino per Bussolari, cui di punti ne mancano appena 5 (con 13 raggiungerebbe quota 100 in questa stagione).L’intramontabile Paoletti “vede” quota 4.000 punti in carriera: gliene mancano 21, mentre è a -1 dai 300 muri vincenti in Regular Season.Tra i cuneesi Wagner Pereira ha messo nel mirino quota 400 punti in questa stagione (gliene mancano 20), mentre Sighinolfi vuole tagliare il traguardo dei 100 punti stagionali e dei 700 in tutte le competizioni (è a -5 da entrambi). Doppio obiettivo anche per Tiozzo: i 200 punti in stagione (è a 190) e i 1.500 punti in carriera (gliene mancano 16).

PRECEDENTI. In Serie A l’unico confronto tra le due squadre è quello disputato a fine dicembre al PalaManera, che ha visto la vittoria per 3-1 dei cuneesi.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Simone Cavicchi del Comitato di Liguria Levante in qualità di primo fischietto, coadiuvato dalla signora Rachela Pristerà, del Comitato di Torino. Sarà, invece, Marco Viale l’addetto al videocheck.

MEDIA Diretta streaming prodotta dal service 3zero2TV a partire dalle ore 18 su Youtube al link https://youtu.be/0gejy93ViUs.

LIVE MATCH. Aggiornamenti live della partita sui nostri canali social: Facebook www.facebook.com/vbcmondovi Twitter @vbcmondovi e Instagram vbcmondovi