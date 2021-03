A Cavallermaggiore, giorno di vaccinazione per 180 anziani (FOTO e VIDEO)

180 gli ultra 80enni che saranno vaccinati nella giornata di oggi presso l’ala di Cavallermaggiore. Dopo l’ok dell’Asl, il Comune in collaborazione con i medici di famiglia, Croce Rossa di Racconigi, Protezione Civile e diversi volontari si sono adoperati per allestire e organizzare gli spazi comunali e consentire così la somministrazione del vaccini anticovid della Pfizer.

“I tempi sono stati breve la macchina organizzativa molto efficiente - commenta l’assessore Elisa Monge-. C’era molta attesa da parte degli ultra80enni, oggi ne saranno vaccinati tra i 180 e i 190”.

Presente all’hub anche l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, che guarda al punto vaccinale come a un modello replicabile per il futuro: “Un grande lavoro di squadra tra Asl, medici di base, sindaci e mondo del volontariato per un modello virtuoso che potrà permetterci di affrontare il grosso della capanna vaccinale sulla popolazione”.

Sul posto anche il consigliere regionale Matteo Gagliasso (Lega) che invita alla vaccinazione dopo i dubbi che ha suscitato tra la popolazione lo stop ad AstraZeneca, da ieri di nuovo in somministrazione dopo l’ok dell’Aifa: “La tempesta di informazioni sulla sicurezza dei vari preparati ha spaventato molti, essere qui con questi nonni che senza alcun dubbio porgono il loro braccio ai sanitari raccontando di guerre e storie di grande coraggio deve essere di esempio per tutti: pronti alla nostra dose di speranza quando verrà il nostro turno”.

Le vaccinazioni degli anziani iniziate questa mattina andranno avanti per tutta la giornata.