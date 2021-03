Anche ad Alba la protesta nazionale per il ritorno della scuola in presenza

Toccherà anche Alba la manifestazione nazionale promossa per questa domenica, 21 marzo, dalla Rete Nazionale Scuola in Presenza.

Nella capitale delle Langhe l’iniziativa è promossa da "La tavola rotonda di Alba", movimento spontaneo organizzatosi tramite un gruppo attivo su Telegram, in unione con Scuole Aperte Cuneo (Facebook: Scuole Aperte Cuneo; Instagram: #scuoleapertecuneo).



I partecipanti, insieme a bambini e ragazzi, si ritroveranno in piazza San Paolo dalle ore 16 alle 17.30 portando con loro bandiere bianche ("Perché la scuola non ha colore"), zaini, mascherine bianche con su scritto "Scuola in presenza", colori a tempera, spugnette e cartelloni o fogli; striscioni da stendere in mezzo alla piazza.



Tra le motivazioni della manifestazione nazionale, che al momento coinvolge gruppi attivi in dodici regioni italiane, la richiesta alla politica di rivedere le misure che prevedono l’adozione della didattica a distanza quale strumento per il contenimento dei contagi, e il ritorno alle lezioni classe per una platea di studenti che, solamente nella nostra provincia, conta circa 80mila bambini e ragazzi, tra gli iscritti delle scuole per l’infanzia e quelli di elementari, medie e superiori, senza contare gli studenti universitari.



"Durante la manifestazione indossiamo le mascherine e rispettiamo il distanziamento fisico", è la raccomandazione degli organizzatori.

Intanto dalle scuole stanno arrivando i messaggi alle famiglie sulla proroga della Dad: "Vista L'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 si comunica che le lezioni proseguiranno a distanza fino al 29 marzo compreso"