Centro vaccinazioni Centallo, l’assessore Icardi: "Apporto determinante ed esempio virtuoso di gioco di squadra" (VIDEO)

Si sono tenute nella mattina di oggi, sabato 20 marzo, le vaccinazioni degli ultra ottantenni centallesi dichiarati “non trasportabili” nei grandi centri di Cuneo e Borgo San Dalmazzo.

La struttura allestita al Pala CRF, ha consentito la somministrazione del vaccino fino a 4 persone contemporaneamente.

Le operazioni si sono svolte sotto la supervisione del dottor Luigi Domenico Barbero, che ha coordinato i 4 medici di medicina generale di Centallo e gli infermieri. A controllare l’area, nella quale i vaccinati attendevano prima di poter uscire invece, vi era la Croce rossa mentre, all’ingresso, erano presenti i volontari della Protezione civile.



“Avere questa struttura rappresenta una grande opportunità che deve essere associata ai centri vaccinali più importanti che abbiamo organizzato per il distretto - il commento di Barbero, direttore del distretto sanitario sud-ovest che conta 165mila abitanti circa -. Queste realtà, per il futuro, deve essere a disposizione della medicina generale per vaccinare le categorie che verranno da oggi in poi”.



“Questa struttura polivalente, dono della Cassa di Risparmio di Fossano, ci è servita per allestire questo centro che oggi, in collaborazione con l'ASL, è operativo” commenta il primo cittadino Giuseppe Chiavassa. Tutti coloro che hanno avuto il vicano si sono dichiarati contenti e soddisfatti, soprattutto per averlo potuto ricevere nella loro città.

In tarda mattinata c’è stata la visita dell’assessore regionale alla Sanità,, che ha ringraziato il sindaco Chiavassa, il dottor Barbero e tutti i presti per il loro prezioso aiuto. Icardi ha anche sostenuto che le vaccinazioni in Piemonte stanno proseguendo bene, pur consapevole che il problema più grande è la mancanza di dosi. Nell’alessandrino sono stati 2 i centri chiusi proprio per questo problema. Annunciato inoltre, nella giornata di martedì, un nuovo arrivo di vaccini Pfizer con la speranza che il prossimo mese si possa procedere a passo più spedito.- commenta l’assessore -.