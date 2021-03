Chiusa Pesio: dopo la frana, la messa in sicurezza di via Cavanero

I lavori in via Cavanero

Proseguono i lavori di messa in sicurezza di via Cavanero, a Chiusa Pesio.

L’intervento, del valore di 40mila euro, si è reso necessario in seguito al movimento franoso che ha interessato per una quindicina di metri la strada che collega il Mortè a regione Cavanero.

Con una progettazione di urgenza, in questi giorni si sta provvedendo alla salvaguardia delle condizioni di stabilità del versante, mediante la realizzazione di una paratia in micropali a sostegno della banchina stradale e le opere di regimazione idraulica a monte, per garantire ulteriore sicurezza e stabilità.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Luca Macario: “Siamo intervenuti in maniera rapida per scongiurare il rischio di arretramento del fronte di frana, l’ulteriore digradarsi del terreno e il possibile coinvolgimento della strada e delle proprietà private.

Ringrazio l’ufficio tecnico e il responsabile Marco Audisio per aver colto appieno l’urgenza del momento”.

“Amministrare un Comune come Chiusa di Pesio significa doversi misurare con un territorio ampio e delicato, fatto di bellezze naturalistiche e luoghi che hanno costantemente bisogno di manutenzione - afferma il sindaco Claudio Baudino - Il cantiere di via Cavanero, che ho visitato personalmente, rappresenta un altro passo avanti importante per la messa in sicurezza del nostro territorio.

Ringrazio l’assessore Macario e l’ufficio tecnico per aver colto prontamente la necessità di intervento evitando eventuali e ulteriori pericoli all'incolumità pubblica e privata”.