Cuneo, pronta alla terza incarnazione la commissione temporanea speciale: tratterà del futuro dell'ospedale Santa Croce

Non tutti i consiglieri, però, si sono detti d’accordo con lo spirito che anima la riproposizione della commissione temporanea speciale. Tra di essi, Beppe Lauria: “Capisco poco il senso d’urgenza a fronte del fatto che i lavori di costruzione dell’ospedale, se tutto andrà bene, verranno realizzati da qui a dieci anni, ma anche la riproposizione di qualcosa che ha fallito: davvero siamo convinti di aver determinato noi la scelta sull’ubicazione del nuovo ospedale unico? La verità è che l’abbiamo subita - ha detto - . Impieghiamo anni per riempire una buca stradale e invece in tempo zero convochiamo e crediamo commissioni inutili; non capisco se volete prendere in giro gli altri oppure convincere voi stessi. Mi chiedo se, vista la mancanza d’urgenza, questa volta non convenga prendersi il tempo di realizzare un percorso davvero condiviso con la popolazione”.