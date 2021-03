Lavori in corso per lo sferisterio Mermet di Alba, aspettando la nuova stagione

In un momento di sospensione generale come quello che stiamo vivendo, la notizia dell’apertura di un cantiere all’interno dello storico Sferisterio Mermet di via Diaz non può che dare nuova luce a quello che a tutti gli effetti – e con la speranza di un piano vaccinale efficace – mira a essere un anno di ripartenza.

Pochi giorni fa è stato pubblicato il calendario della Serie A 2021 di pallapugno, con una stagione regolare compresa tra il 14 maggio e il 3 settembre. L’impianto è in fase di modifica per garantire partite e allenamenti in linea con le ormai assodate norme anti-Covid e consentire così un campionato sicuro.



Sicuramente un punto di partenza per tutti coloro che attendono la riqualificazione del palazzetto che da metà Ottocento custodisce lo sport del balon in città.

Il costo per l’adeguamento dell’impianto – la cui capienza prevista sarà di 750 persone – sarà intorno agli 80mila euro, che copriranno le spese per spogliatoi provvisori destinati agli atleti ospiti e agli arbitri e per un’infermeria.

Adeguamento alle varie normative (prescritte da Vigili del Fuoco, Comune e Coni) anche per i servizi, che saranno privi di barriere architettoniche per la mobilità ridotta e le carrozzine, per gli spalti che ospiteranno gli spettatori e per le uscite di sicurezza.



Ancora un paio di mesi di lavoro, dunque, attendendo un ritorno agli spalti che possa rappresentare il significativo ritorno alla realtà di cui tutti abbiamo bisogno.