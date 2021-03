Ospedale unico: a fine mese la consegna dei progetti dai sindaci (VIDEO)

Ospedale unico, la parola passa ai sindaci di Manta, Racconigi e Genola.

Mercoledì scorso c'è stata infatti la riunione del direttorio dei 7 sindaci del saluzzese, saviglianese e fossanese, per discutere la bozza presentata dal sindaco Giulio Ambroggio.

"Abbiamo deciso di integrarla e di modificarla -spiega il primo cittadino - i sindaci di Racconigi Manta e Genola si troveranno lunedì per mettere a punto definitivamente la bozza che se approvata verrà mandata in regione".

Intanto, l'assessore Luigi Icardi spinge sull'acceleratore.

“Sono in attesa della comunicazione dei sindaci del territorio dal quale emergano quali sono i siti scelti come possibile sede del nuovo ospedale, entro fine mese poi procederemo con delle valutazione comparative e poi ci ritroveremo alla luce di quanto valutato dai tecnici per stabilire quale sito sia migliore. Nel giro dei prossimi tre mesi ci ritroveremo per la scelta finale”

Le difficoltà maggiori nel mettere tutti d'accordo, sono come spiegato anche dal sindaco di Savigliano, sull'accessibilità per i cittadini: "La popolazione della montagna gradirebbe avere l’ospedale vicino a loro, sono convinto si possa trovare una soluzione che vada bene a tutti”.