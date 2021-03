“Quando sarà il suo turno, si farà vaccinare?” Lo abbiamo chiesto ai cuneesi (VIDEO)

Non vi è dubbio che l'unica arma attualmente in nostro possesso per sconfiggere il Covid-19 siano i vaccini.

La campagna vaccinale è in corso fra ritardi e lungaggini burocratiche.

Cosa ne pensano i cuneesi? Siamo andati in centro città a chiedere il loro parere.

“Quando sarà il suo turno si farà vaccinare?” Questa è la domanda che abbiamo posto a tutti.

La maggioranza degli intervistati non si tira indietro, ritenendolo un obbligo morale per la collettività, oltre che per la propria salute. Ma ci sono anche i dubbiosi che avanzano preoccupazioni e timori, soprattutto dopo quanto successo con il vaccino Astra Zeneca, stoppato per qualche giorno in via precauzionale.

Guarda il video.