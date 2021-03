Serralunga d’Alba: nei giorni feriali i bimbi tornano su scivoli e altalene

Il sindaco di Serralunga d’Alba, Sergio Moscone, in ottemperanza all’articolo 11 del recente decreto regionale (il numero 37) datato 14 marzo 2021 (che recita: “è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione”), ha disposto l’accesso all’area giochi nel parco comunale, limitatamente ai giorni feriali dalle 10 alle 19.



“Ho scelto i giorni feriali e non i festivi – spiega il sindaco Moscone - per evitare gli assembramenti, ma credo che sia giusto poter dare ai bambini, già stanchi per le ore in DAD, una piccola valvola di sfogo che li riporti a un senso, per quanto piccolo, di normalità delle vita.

Confido ovviamente nella collaborazione e soprattutto nel buon senso dei genitori, che qualora arrivassero al parco e vedessero che ci sono già diversi bambini, magari possano proseguire la passeggiata e tornare poi in un secondo momento e altrettanto, ovviamente, per chi dovesse già essere nel parco, in modo di poter dare a tutti la possibilità di usufruirne nel rispetto delle normative, ma soprattutto nel rispetto reciproco”.

L’accesso quindi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, quindi distanziamento, igienizzazione e utilizzo da parte dei genitori o degli accompagnatori, delle mascherine.

Almeno i bambini potranno così, ad esclusione dei giorni festivi compresi i festivi infrasettimanali, tornare a giocare dalle 10 del mattino e fino alle 19, nel parco comunale.