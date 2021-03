Il sindaco di San Michele Mondovì positivo al Covid

Anche il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti è risultato positivo al Covid-19.

Il primo cittadino si trova attualmente in isolamento domiciliare. Non è il solo sindaco dell'area monregalese ad aver contratto il virus in queste settimane, infatti, negli scorsi giorni, anche il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, è risultato positivo.

Il monito per la popolazione è sempre quello di prestare la massima attenzione e non abbassare la guardia, rispettando tutte le norme previste per il contenimento del contagio.