Bar di Villanova Mondovì segnalato alle Forze dell'Ordine. Lo sfogo dei titolari: "Dov'è finita la solidarietà?"

Un anno fa in tutta la nostra Italia appendevamo striscioni con arcobaleni colorati accompagnati dalla scritta "Andrà tutto bene".

Ora lo possiamo dire: non è andata così.

Dopo i canti alla finestra e i gesti di solidarietà è rimasta tanta amarezza in tutti, nessuno escluso. E dopo un anno ci troviamo nuovamente a fare i conti con chiusure e restrizioni per contenere il Covid.

E proprio in questo clima di restrizioni succede anche che privati cittadini segnalino "assembramenti" nei pressi dei locali. Succede anche a Branzola, frazione di Villanova Mondovì che conta un solo esercizio commerciale: il bar “L’solit post”

"Lo scorso sabato siamo stati segnalati alle Forze dell'Ordine per assembramenti all'esterno del locale"- spiegano i titolari che hanno preso in gestione l'attività a gennaio 2020 - "Non siamo stati sanzionati fortunatamente, ma siamo davvero sconcertati. Dietro ogni attività ricordiamoci che c'è una famiglia, lavoriamo per vivere e in questo periodo di pandemia è tutt'altro che semplice. Noi, come tutte le altre attività del settore, ci siamo adeguati subito alle nuove norme e cerchiamo di sopravvivere tra una chiusura e l'altra. Dov'è finita la solidarietà?".