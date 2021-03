Incendio boschivo a Villar San Costanzo: provvidenziale l'intervento degli Aib

Allarme per un incendio boschivo, nel pomeriggio di oggi (20 marzo), a Villar San Costanzo, in località San Costanzo al monte.

In seguito alla segnalazione, tempestiva, si è messa immediatamente in moto la macchina antincendio, con il tempestivo e provvidenziale intervento degli uomini del Corpo Aib (antincendi boschivi) del Piemonte.

Le squadre di Roccabruna, Villar San Costanzo e Macra hanno celermente aggredito il fronte di fuoco: in questo modo, l'incendio, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, è stato circoscritto ed è ora in fase di bonifica.