Monticello d’Alba, auto si schianta contro un portone: un ferito

Impegnativo sabato per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba che, poco prima delle 16 di oggi (20 marzo), sono prima stati chiamati a Serravalle Langhe, dove, insieme ai Volontari di Dogliani, sono intervenuti per domare un incendio di sterpaglie sviluppatosi a poche centinaia di metri da un gruppo di case.



Di poco precedente alle ore 18 invece la chiamata per il principio di incendio che aveva interessato un alloggio di via Bussonio a Corneliano d'Alba. Le fiamme si erano sviluppate da una pentola lasciata accesa sul gas, mentre la proprietaria della casa si era assopita poco lontano. Provvidenziale l’intervento di un vicino di casa che, riuscito a entrare da una portafinestra affacciata sul giardino, ha portato fuori il contenitore in fiamme e chiamato i soccorsi.

La donna è stata affidata alle cure del 118, mentre i Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai Carabinieri della locale Stazione, mettevano in sicurezza l'alloggio, chiudendo il gas e verificando che nell’abitazione non si fosse sviluppato monossido di carbonio.



Da Corneliano le stesse squadre si sono quindi dirette a Monticello d’Alba, teatro di un incidente stradale verificatosi in frazione Sant’Antonio.

Qui una Opel Corsa era andata a impattare violentemente contro il portone d'ingresso della ditta Manufatti Sant'Antonio, andando a terminare la propria corsa contro un pilastro dello stesso. A bordo dell’auto viaggiavano tre persone, una delle quali è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Verduno, mentre gli uomini della caserma di coso Coppino mettevano in sicurezza il pesante portone, rimasto in bilico dopo l’urto. Sul posto anche i Carabinieri di Sommariva Perno per i rilievi del caso.