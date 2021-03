Pellicole oscuranti per vetri: tutti i vantaggi

Le pellicole per vetri rappresentano una soluzione molto vantaggiosa. Infatti assicurano il mantenimento di un alto livello di privacy soprattutto nelle ore di sole. Ma, come avremo modo di spiegare nel corso di questa guida, queste pellicole che in realtà andrebbero chiamate riflettenti sono molto utili anche dal punto di vista del risparmio energetico, per aumentare l’efficienza energetica di una casa. Se scegliamo delle pellicole per vetri di qualità, possiamo ridurre anche del 40% la quantità di raggi ultravioletti che entrano all’interno della nostra abitazione. Infatti proprio per questo motivo ormai molti le utilizzano, potendo beneficiare di tanti vantaggi. Ma di cosa si tratta più precisamente? Andiamo a scoprirli tutti.

Pellicole trasparenti o riflettenti

Si parla comunemente di pellicola oscurante vetri. Ma dobbiamo stare attenti da questo punto di vista a non generare un equivoco che può essere dettato dal nome. Infatti il nome più corretto da utilizzare per queste pellicole è quello di riflettenti.

Dobbiamo pensare che il loro principale obiettivo non è quello di proteggere dalla luce, ma di rifletterla in modo che il calore vada a depositarsi su altre superfici. Naturalmente si applica anche la definizione di oscuranti, perché queste pellicole finiscono anche per oscurare i vetri e quindi garantiscono la privacy delle persone che ci sono dentro gli ambienti domestici.

Esaminiamo adesso tutti i vantaggi che possiamo ricavare dall'uso di questi dispositivi applicati sui vetri delle nostre finestre.

I vantaggi delle pellicole per vetri

Il primo vantaggio che possiamo attribuire alle pellicole oscuranti per vetri è rappresentato sicuramente dalla privacy, come abbiamo detto, che si può raggiungere anche all’interno di edifici che presentano ampie vetrate.

È molto importante garantirsi una certa riservatezza all’interno delle proprie abitazioni e queste pellicole ci aiutano proprio a raggiungere questo scopo. Ma c’è di più, perché le pellicole oscuranti possono aiutare concretamente a dare una mano dal punto di vista del risparmio energetico.

Oggi questa tematica è molto sentita e viene presa in considerazione già dalle prime fasi di costruzione di un edificio. Risparmiare energia, sulla base di una casa costruita nel rispetto dell’efficienza energetica, significa da un lato non avere bollette molto alte e, dall’altro, la possibilità di contribuire ad evitare sprechi energetici e quindi a diminuire l’inquinamento determinato dalle emissioni nocive.

Le pellicole possono essere molto utili in questo senso, specialmente d’estate, quando le nostre case vengono invase dai raggi ultravioletti del sole.

I costruttori le utilizzano sempre di più per rispettare le norme sull’efficienza energetica degli edifici. Infatti con l’utilizzo delle pellicole per vetri si riesce a ridurre la quantità di raggi del sole che penetrano in casa. Contemporaneamente quindi si ha la possibilità di ridurre il calore all’interno dell’abitazione e, di conseguenza, le spese per tenere i locali al fresco vengono dimezzate.

Non avremo bisogno più di accendere i climatizzatori al massimo per raffrescare l’ambiente di casa oppure i nostri luoghi di lavoro, ma grazie a queste speciali pellicole otterremo una temperatura ideale all’interno degli ambienti interni.

È davvero molto importante, perché gli sprechi energetici sono alla base dei problemi legati all’effetto serra e di un inquinamento che possiamo registrare specialmente nelle più grandi città.

Inoltre con le pellicole trasparenti si risolve anche un altro inconveniente, che è quello che riguarda le tende. Spesso diventa difficile sceglierle, soprattutto in abbinamento con l’arredamento. Inoltre può capitare che, se le tende sono troppo chiare, possono far filtrare troppa luce. Se invece sono troppo scure, l’ambiente diventa più cupo.

Invece con le pellicole per vetri si risolve questo problema, perché esse rappresentano anche una soluzione di design che fa acquisire alla nostra casa un aspetto moderno, grazie anche alle varie decorazioni che esse presentano.