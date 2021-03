Profumi tester: cosa sono e come sceglierli

Probabilmente ne avrai sentito parlare, ma forse non sai di preciso di cosa si tratti, stiamo parlando dei profumi tester. Al giorno d’oggi si parla di questi prodotti in maniera molto più concreta e consapevole: basti pensare al fatto che si sono diffusi tantissimi siti ed e-commerce dedicati alla vendita proprio di questo tipo di prodotto. Ma, essenzialmente, di cosa stiamo parlando e quali sono le caratteristiche determinanti per una scelta giusta? Vediamolo insieme.

Profumi tester: info utili

Cosa sono i tester di profumi? Ogni azienda produttrice quando mette in commercio un profumo realizza due versioni differenti, una che viene messa in vendita attraverso i canali standard previsti ed un’altra che invece viene inviata alle profumerie e alle boutique di bellezza per permettere ai clienti di testare il prodotto: questa rappresenta la categoria dei tester.

Si tratte delle stesse identiche fragranze, anche per quanto riguarda la formulazione, ma nel caso del tester ci sono dei vantaggi economici non da poco, visto e considerato che possono arrivare a costare anche la metà del prezzo di listino. Inutile dire che si tratta di prodotti sia per l’uomo che per la donna e che attualmente vengono venduti anche online.

I tester sono gratis?

Ma i tester sono gratuiti? Ovviamente no! Ciò che spesso capita di confondere è il tester di profumi con i campioncini che vengono offerti spesso dalle profumerie. Non è la stessa cosa. I tester si presentano sottoforma di vere e proprie boccette, e quindi non differiscono in alcun modo dai profumi che troviamo in commercio. La forma del contenitore è infatti uguale a quella del prodotto tradizionale, così come la fragranza. Non si tratta di profumi “equivalenti”, ma di veri e propri prodotti originali in tutto per tutto. Certo è che, come detto, questi profumi siano messi sul mercato a prezzi molto più vantaggiosi e accessibili rispetto a quelli tradizionali.

Tester: come acquistarli online

Come per ogni tipo di prodotto, anche per i tester online sono disponibili diversi e-commerce. Si tratta di veri e propri negozi online che si occupano della vendita di profumi di questo tipo. Ma come si può scegliere un profumo se non lo si può provare?

In realtà, il fatto di non poter sentire il profumo, non è affatto un problema per i clienti. I profumi vengono venduti online da diverso tempo, già prima di questo boom di e-commerce del settore. Questo perché, in primo luogo, le persone tendono a scegliere un profumo che hanno già utilizzato, ci sono persone che utilizzano lo stesso profumo persino per anni o per tutta la vita!

Questo fa ben capire come si possa andare sempre a colpo sicuro, se già si hanno le idee chiare. Ma a parte questo, può risultare particolarmente utile seguire un determinato brand, magari a cui ci siamo già affezionati e che conosciamo per stile e fragranze. Altra cosa che risulta utile, è quella di leggere gli ingredienti del profumo e cercare di comprendere se possano fare al caso nostro.