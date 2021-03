Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: “Spiedini tricolore”

Antipasto variegato che unisce l’Italia dal dolce al salato

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► è un antipasto salutare ed energizzante ► è ricca di vitamina C per rinforzare il sistema immunitario ► contiene antocianine che proteggono il cuore ► è ricca di magnesio e potassio, indispensabili per il benessere dell’organismo Ingredienti (per 4 persone: 1 spiedino a testa)

8 fragole

8 bocconcini di mozzarella

8 foglie di basilico

2 cucchiai di aceto balsamico di Modena IGP

4 bastoncini per spiedini Procedimento

FASE 1 Lavate bene le fragole e infilzatene 1 per ogni spiedino FASE 2 Aggiungete 1 bocconcino di mozzarella FASE 3 Aggiungete 1 foglia di basilico FASE 4 Completate gli spiedini con un’altra serie uguale (fragola + mozzarella + basilico) e terminate con qualche goccia di aceto balsamico

