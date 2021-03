Terminate le vaccinazioni over 80 a Cavallermaggiore: " Un risultato che non era scontato"

"Verso le ore 17 l’ultimo nostro concittadino over 80 ha ricevuto il vaccino: possiamo dire con serenità che la vaccinazione sotto l’ala ha funzionato in modo ottimale!".

Commenta così Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, al termine della prima giornata di vaccinazione "over 80" dedicata agli anziani del paese, partita stamane (20 marzo).

La campagna vaccinale è stata oggetto anche della visita dell'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Un ottimo risultato, per il quale Sannazzaro intende rinnovare i suoi ringraziamenti "a tutto il personale sanitario e a tutti i volontari che con grande senso di servizio si sono messi a disposizione per raggiungere questo risultato, che non era scontato.



Concedetemi di fare ancora un’osservazione - aggiunge - di cui non nascondo l’orgoglio: il 100% dei convocati di oggi, tutti over 80, sono puntualmente e ordinatamente venuti a fare il proprio vaccino.

Oggi la nostra comunità ci ha dato una lezione importante sulla necessità di fidarci della scienza per tornare il più presto possibile ad una vita normale. A loro e a tutti voi i miei ringraziamenti".