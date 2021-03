Scuole: la didattica a distanza prorogata fino al 29 marzo

Alla vigilia della manifestazione nazionale "TorniAMO a Scuola!", organizzata dalla Rete Nazionale “Scuola in Presenza”, a tutte le famiglie sta arrivando un messaggio di proroga della Dad: “Vista L'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 si comunica che le lezioni proseguiranno a distanza fino al 29 marzo compreso”.

La prima comunicazione era di due settimane, dall'8 al 21 marzo. Vista la conferma della zona rossa in Piemonte, gli istituti hanno dovuto mandare un nuovo messaggio alle famiglie.

A Cuneo la manifestazione "TorniAMO a Scuola!" si svolgerà domenica 21 marzo, dalle ore 16 alle 17,30, in piazza Galimberti. Ad Alba si ritroveranno in piazza San Paolo dalle ore 16 alle 17.30 portando con loro bandiere bianch.

I promotori dell'iniziativa, che si svolgerà in contemporanea nelle piazze di tutta Italia, invitano a partecipare indossando mascherina e rispettando il distanziamento fisico, portando con sé bandiere bianche (perché la scuola non ha colore), maschere integrali bianche (a testimoniare l'alienazione degli studenti), cappelli a cono d'asino (per denunciare la dispersione scolastica), una campanella (da far suonare a intervalli regolari), zaini (da disporre a scacchiera sulla piazza vicino ai ragazzi), disegni dei bambini e cartelli fatti dai ragazzi da appoggiare sugli zaini con sopra scritto gli slogan: #TorniAMOaScuola, #LaScuolaAScuola, #Scuola=Futuro, #DimenticatiADistanza.

Maggiori informazioni sul profilo Instagram #scuoleapertecuneo e sulla pagina Facebook Scuole Aperte Cuneo.