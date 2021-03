Sci alpino, Campionati Italiani Aspiranti: doppio oro per Fabio Allasina

Giornata da incorniciare quella che ha vissuto a Pila venerdì 19 marzo la squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, protagonista nei Campionati Italiani Aspiranti.

Fabio Allasina, diciassettenne cuneese dello Ski College Limone si è messo al collo due ori, quello in Gigante e quello nel Gigante Parallelo.

Nella classifica assoluta del Gigante FIS il miglior tempo lo ha ottenuto lo statunitense Benny Brown (Park City Ski and Snowboard), che ha chiuso le due manche in 1’,59”,93/100, con 10/100 di vantaggio su Fabio Allasina, che era in testa al termine della prima manche.

Fabio ha conquistato il titolo di nuovo campione italiano Aspiranti e la festa è stata doppia, perché terzo assoluto e medaglia d’argento è il carabiniere limonese Edoardo Saracco, fino allo scorso anno portacolori dell’Equipe Limone. Edoardo ha commesso qualche errore nella prima manche ed ha chiuso a 27/100 da Brown e a 17/100 dal compagno di squadra, a testimonianza del fatto che la gara è stata molto tirata, con tutti i migliori nello spazio di pochi centesimi.

La medaglia di bronzo è andata a Francesco Riccardo Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering, quarto nella gara e staccato di 29/100 da Brown.

Ventesimo assoluto e sedicesimo nel Campionato italiano Aspiranti Francesco Magliano (Mondolè Ski Team), ventiduesimo assoluto e diciottesimo degli Aspiranti italiani Alessandro Delfino (Mondolè Ski Team), ventitreesimo assoluto e diciannovesimo nel Campionato italiano Aspiranti Leonardo Clivio (Golden Team Ceccarelli), ventisettesimo assoluto e ventitreesimo in Campionato italiano Aspiranti Gregorio Bernardi (Sestriere), oltre il trentesimo posto assoluto gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

In campo femminile medaglia d’oro alla trentina Beatrice Sola (Falconeri Ski Team), che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,59”,12/100 con 5/100 di vantaggio sull’ampezzana Ambra Pomaré (Sci Club Cortina) e 20/100 su Carlotta De Leonardis (Sestola). Sesta posizione per Melissa Astegiano dell’Equipe Limone, ad 1” dalla vincitrice, decima per Matilde Lorenzi (Sestriere), undicesima per Emilia Mondinelli (Sansicario Cesana), tredicesima per Ludovica Vittoria Druetto (Sestriere), diciassettesima per Alessandra Caffagni (Sci Club Limone), diciottesima per Martina Banchi (Golden Team Ceccarelli), ventunesima per Margherita Cecere (Lancia), ventiquattresima per Maria Sole Antonini (Varallo), ventottesima per Martina Sacchi (Golden Team Ceccarelli), trentunesima per Carlotta Varini (Mondolé Ski Team).

Non pago per l’oro in Gigante, Fabio Allasina si è ripetuto nel Gigante Parallelo: in finale ha battuto lo statunitense Jordan Simon (Steamboat Springs Winter Sports Club), ma avrebbe comunque vinto il titolo italiano. La finale per il terzo posto è stata vinta da Max Perathoner (Fiamme Gialle), che ha battuto Gianluca Testa (Gardena Raiffeisen). Carlotta De Leonardis invece ha vinto a medaglia d’oro femminile, superando in finale Beatrice Sola che ha ceduto di un nulla. Bronzo per Cecilia Pizzinato (Courmayeur Mont Blanc). Fuori nei quarti tutti gli altri piemontesi al via.