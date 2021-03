A Sommariva del Bosco 100 piante "mangia-smog" per ripulire l'aria

Per ridurre la produzione di anidride carbonica la soluzione è piantare più alberi, in città come in campagna. La qualità dell’aria si può migliorare con la riforestazione dei nostri boschi e creando nuove aree verdi nelle stesse aree urbane, in particolare lungo le strade maggiormente trafficate e nelle aree industriali e residenziali. In questo modo potremmo ridurre la concentrazione di CO2 e di polveri sottili PM10 e diminuire le temperature in costante aumento.

Ed ecco che il comune di Sommariva del Bosco, pensando al clima e all'aria che respiriamo, ha aderito all'iniziativa "100 mila alberi per il Piemonte" sostenuta dall'associazione no-profit Paulownia Piemonte.

Sono un centinaio le Paulownie (pianta dalle capacità fitodepurative) già impiantate nel comune sommarivese: attorno al parcheggio del cimitero, in via Due Acque e dietro al nuovo parcheggio della scuola. Altre sono previste in alcune rotonde e zone varie.

L'iniziativa si realizza grazie alla ditta Tomatis Srl di Cuneo, patner del progetto "100mila alberi per il Piemonte", l'Adipa Piemonte e L'ATA PC Italia che hanno provveduto a mettere in contatto l'Amministrazione comunale con gli uffici competenti per poter partecipare a questo progetto.

Gli esperti di categoria dicono che gni ettaro di Paulownia è in grado di assorbire dalle 28 alle 32 tonnellate di anidride carbonica all’anno e ogni pianta consuma dai 32 ai 36 chilogrammi di CO2 ogni 12 mesi. Una volta tagliata, la pianta “ricaccia” dalle radici, riprendendo a crescere sino ad arrivare anche a 5-6 cicli senza ricorso a trattamenti chimici. "La Pawlonia è una pianta che assorbe la CO2 fino a 10 volte in più rispetto agli altri alberi e cresce molto velocemente e se tagliata rasoterra non muore, ma ricresce - spiegano l'assessore al verde Giorgio Gristina e il consigliere Stefano Gallo -. Inoltre ha un legno molto utilizzato nella produzione di mobili, pavimenti e strumenti musicali. I suoi fiori sono molto apprezzati dalle api e le sue foglie sono un valido nutrimento per gli animali da cortile".