Calendario di marzo, arrivano l’equinozio e il cambio dell’ora

Siamo a marzo, mese che annuncia la Pasqua, dei primi fiori che sbocciano e soprattutto mese della primavera, che però è già iniziata. Per meglio dire: il primo marzo è iniziata la primavera meteorologica, che è una convenzione umana, una scelta slegata da fenomeni astronomici. Semplicemente si è stabilito che, in base alle esigenze statistiche, dal primo marzo è primavera. E c’è da dire che quest’anno le condizioni meteo hanno onorato l’inizio della stagione, perché le temperature dei giorni scorsi hanno fatto esplodere mimose, ciliegi, albicocchi: gli alberi sono in fiore quando, negli anni passati, di questi tempi non erano insolite le nevicate anche a bassa quota.

Per la tradizione, però, quella che conta è la primavera astronomica, quella che comincia con l’equinozio. Al primo giorno di primavera si guarda sempre come ad un momento di rinascita, c’è anche chi gli ha dedicato una canzone (i Dik Dik), le giornate si fanno più lunghe e pochi giorni dopo (l’ultima di marzo, che quest’anno cade il 28) torna l’ora legale e con le lancette spostate in avanti di un’ora c’è più luce.

Per tradizione pensiamo che sia il 21 marzo, ma non è così. L’equinozio varia, perché legato al moto di rivoluzione della Terra. E, quindi, dal 2007 il giorno dell’equinozio di primavera è in realtà il 20 marzo alle 9.37. È il giorno diviso esattamente a metà tra giorno e notte, con i raggi solari perpendicolari alla superficie del nostro pianeta. Ed è il giorno in cui il Sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest. E quello successivo, l’equinozio d’autunno, sarà il 22 settembre. Ma è ancora presto per pensarci.