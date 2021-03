La rivista letteraria italiana Vernice dedica gran parte dell'ultimo numero allo scrittore piemontese Eros Pessina

La prestigiosa rivista letteraria Vernice, nel primo numero dell'anno appena uscito, dedica gran parte delle pagine allo scrittore poeta cantautore piemontese Eros Pessina. Vernice, distribuita negli ambienti letterari italiani ed in libreria in Italia e all'estero, ha negli anni dedicato spazio di approfondimento a personaggi come Gambarotta, Baget Bozzo, Luzi, Zavoli, Calabrò, Kemeny, Chicca Morone, Aldo Sisto e molti altri scrittori italiani. La rivista nasce molti anni fa negli ambienti letterari di Torino, affermandosi in tutta Italia, e oltre a dedicare a Eros Pessina un'ampia intervista, ripercorre tutta la sua produzione letteraria e anche musicale, fino all'album Torino nel cuore presentato proprio a Torino più di un anno fa.

Pessina ci dice: "Sono emozionato ed onorato di questo prestigioso riconoscimento. È emozionante rileggere tutta la mia carriera artistica. È emozionante ammirare tutto lo spazio che Vernice ha voluto dedicarmi. Che dire... grazie di cuore..."

Eros Pessina, buschese, è imprenditore e svolge nel suo campo anche incarichi tecnici in Uni a Milano ed altri a Roma come Vicepresidente di una associazione nazionale di categoria. A Roma è anche membro del Comitato di Accredia, Ente che lavora col MISE. A Bruxelles è membro italiano del CEN., partecipando a trasmissioni RAI sulla sicurezza stradale. Inoltre si occupa di politica con passione e spirito di missione, essendo Consigliere capogruppo nella sua città Busca, Consigliere Regionale Uncem a Torino e Consigliere Nazionale Uncem a Roma. A Torino è Vicepresidente della Onlus Elogio della poesia, guidata da Sandro Gros Pietro. Inoltre Pessina è membro a Roma di molti tavoli e commissioni ministeriali dal Ministero del Lavoro al MiSE, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

E fra le altre cose trova il tempo per occuparsi della sua azienda e ... scrivere poesie, libri e canzoni.