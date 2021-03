Volley femminile A1: via ai Play Off Scudetto, apre le danze Perugia-Cuneo

Tutto pronto per l'inizio dei Play Off Scudetto di Serie A1 femminile: Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo, con la gara d'andata in programma alle 17 di oggi, aprirà le danze.

Sarà la prima partita degli ottavi di finale che stabiliranno le sfidanti delle prime quattro classificate in regular season (la vincente tra Perugia e Cuneo affronterà Novara).

Rinviato (causa positività al Covid) il doppio match tra Reale Mutua Fenera Chieri e VBC èpiù Casalmaggiore. Recupero entro il 28.

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO

(1) Imoco Volley Conegliano – Vinc. (8) Delta Despar Trentino / (9) Il Bisonte Firenze

(4) Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. (5) Savino Del Bene Scandicci / (12) Zanetti Bergamo

(2) Igor Gorgonzola Novara – Vinc. (7) Bosca S.Bernardo Cuneo / (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia

(3) Saugella Monza – Vinc. (6) Reale Mutua Fenera Chieri / (11) VBC èpiù Casalmaggiore

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE GARE DI ANDATA

Sabato 20 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 21 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

Rinviata a data da destinarsi

VBC èpiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri

GARE DI RITORNO

Mercoledì 24 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Mercoledì 24 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Mercoledì 24 marzo, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze

Rinviata a data da destinarsi

Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore