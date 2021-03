Volley maschile A2 - Cuneo, Wagner sente aria di derby: "Mi aspetto una partita strana e difficile ma noi vogliamo i tre punti"

Ultimo atto della regular season di A2 maschile 20\21 per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo. Domenica al Pala UBI Banca (fischio d'inizio ore 18) arriva il Vbc Synergy Mondovì, determinato a chiudere bene la stagione e giocare al massimo il derby della provincia Granda.

Obiettivo chiaro pure in casa Cuneo: Pistolesi e compagni cercano i tre punti per chiudere a quota 40 ed andare poi a giocarsi i playoff nella migliore posizione possibile.

Tra i protagonisti annunciati l'opposto brasiliano Wagner: "Vogliamo vincere, entreremo in campo con l'obiettivo di conquistare i tre punti. Sappiamo bene che dovremo stare molto attenti e con l'atteggiamento giusto. Mi aspetto una partita strana e difficile, servirà la testa perchè i punti in palio sono importanti per noi. Stiamo bene, abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare al meglio a questa fase della stagione che è decisiva. Nella squadra vedo tanta voglia di giocarsi i playoff. Ma prima ci sarà questa partita con Mondovì. Trattandosi di un derby siamo pronti a fare la guerra in campo."