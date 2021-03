Il 2021 è l’anno di Dante: una lectio magistralis sui quotidiani online del gruppo Morenews celebrerà il sommo poeta

Il 2021 è l’anno di Dante, perché ricorre il settimo centanario dalla sua morte: Morenews lo celebra con una lectio magistralis

Appuntamento il prossimo 24 marzo, alle 21, su tutti i giornali del nostro gruppo editoriale, per anticipare quello che sarà il Dante Day, il 25 marzo, data in cui, secondo gli studiosi, il sommo poeta avrebbe intrapreso il suo straordinario viaggio ultraterreno.

MoreNews non mancherà di omaggiare il padre della lingua italiana, il poeta per eccellenza, studiato e celebrato in tutto il mondo. A lui saranno dedicati convegni, mostre, studi, conferenze.

E Morenews non vuole mancare all’appuntamento.

Omaggerà il grande poeta con una trasmissione nella quale interverranno, intervistati da Barbara Simonelli per la regia di Daniele Caponnetto, la professoressa Giovanna Frosini, ordinaria di Storia della Lingua Italiana presso l'Università per Stranieri di Siena. Tanti i suoi incarichi scientifici: tra questi, ricordiamo quello di componente della Commissione dantesca dell'Accademia della Crusca per il Vocabolario Dantesco.

Con lei l’attrice Lucilla Giagnoni, protagonista, dal 21 febbraio fino al 25 marzo, su Rai5, della lettura integrale della Divina Commedia. Ci regalerà qualche straordinario momento di lettura dei passi più significativi e famosi.

Ma non finisce qui, perché avremo i contributi video dei sindaci delle città dantesche: Firenze, Verona e Ravenna. Tre città straordinarie che, in questo 2021, nonostante la pandemia, saranno all’insegna di Dante e del suoi straordinario genio letterario.

Un appuntamento di grande pregio e caratura, per celebrare uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Da non perdere.