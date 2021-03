L'UNSV "Pellin" di Cuneo ricorda il socio fondatore Costanzo Ferrua

Nato nel gennaio del 1927, dopo il difficile periodo della guerra in cui scampò alla fucilazione per la sua attività giovanile di propaganda antifascista, fu tra i primi a credere nei valori dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, facendo parte del gruppo di 19 illustri sportivi della provincia che il 6 dicembre 1972 ne fondarono la sezione di Cuneo.

Per tutti i suoi 94 anni ha vissuto intensamente, combattendo, organizzando, lavorando indefessamente senza farsi mai abbattere dalle difficoltà. Dopo la scomparsa di tutti gli altri componenti del gruppo che con lui aveva dato vita alla sezione, in occasione del trentacinquennale di fondazione si era ritrovato ad essere l’unico superstite dei Soci fondatori e per alcuni anni non confermò la sua iscrizione. Nel 2016, però, chiese di rientrare tra i soci della sezione e fu festeggiato come Socio Fondatore durante l’assemblea annuale del 19 marzo. Il 12 marzo 2021, all’ospedale di Cuneo, in seguito ad una caduta avvenuta nella sua abitazione, se n’è andato.