Montemale di Cuneo: domani i funerali di Giuseppe Ellena, maestro cestaio

Giuseppe Ellena era un maestro cestaio, uno degli ultimi a svolgere questo antico mestiere ed anche a tramandarlo. Produceva le gerle, ceste di legno, vimini o vibrano intrecciati a forma di cono rovesciato ed aperte in alto. Munite di due cinghie, fettucce o spallacci di fusti di nocciolo per poter essere portate sulle spalle, un tempo venivano utilizzate per trasportare vari materiali.

A 94 anni, è morto a Margarita venerdì, 19 marzo, presso l'abitazione della figlia Renata. "68 anni di matrimonio mia mamma e mio papà. Fino a quando hanno potuto sono vissuti in montagna, poi inizialmente andavo io ad aiutarli fino a quando, viste le necessità, io e mio marito abbiamo deciso di farli venire in casa nostra. Mia mamma è mancata a novembre. Ora mio papà, proprio il giorno di San Giuseppe. È doloroso. La cosa più bella è che i miei genitori erano due persone semplici, che si accontentavano veramente di poco. Con tutti erano gentili, generosi ed ospitali, io sono grata per aver avuto loro come genitori. Penso che esseri gentili, ospitali e generosi siano qualità importanti. Sto ricevendo molte telefonate, molti messaggi. La gente che mi dice: "Abbiamo un bel ricordo di tuo papà e tua mamma". È bello sentirselo dire, è veramente bello"".