Progetto PINQuA: il Comune di Cuneo pronto a presentare le proposte definitive di progetto

Tornano al centro del dibattito amministrativo della città di Cuneo le nuove politiche dell'abitare: nella serata di domani (lunedì 22 marzo), infatti, si riuniranno le commissioni I^, II^, III^, IV^, V^ e VI^ per ricevere un aggiornamento in merito alla partecipazione del Comune di Cuneo al progetto PINQuA.

Nel corso dell'incontro verranno presentate le proposte definitive di progetto, che verranno poi sottoposte a richiesta di finanziamento.

In febbraio - giovedì 4 e 25 febbraio - si sono tenuti i primi due incontri di preparazione al progetto PINQuA; nel secondo di essi sono state evidenziate le due proposte di progetto più quotate.

La prima copre la città in un asse est-ovest che vede nella ex-caserma Piglione il proprio centro nevralgico ma include anche il fabbricato per alloggi di Confreria (con i suoi 3.854 metri quadri di superficie), villa Luchino e il parco di villa Sarah (si propone di rifunzionalizzare l’area verde di 30.000 metri quadri del parco e abbattere una parte della prima villa per creare un nuovo edificato di 300 metri quadri), l’ATC Donatello (coinvolto per il proprio piano terra) e il casotto del centro Mistal (che ospiterà alloggi per soggetti con disabilità).

La seconda, invece, coinvolge un asse nord-sud incentrato sull’area dell’ex-ONPI (con la rifunzionalizzazione e ricostruzione parziale della fabbrica, in una demolizione che coinvolgerà un’area di 5.000 metri quadri circa e un nuovo edificato di circa 3.000 metri quadri) e che coinvolgerà anche il fabbricato per alloggi di via Busca (19 alloggi di cui tre vuoti che verranno dedicati agli universitari dopo alcuni lavori di sistemazione) e una passerella ciclopedonale.