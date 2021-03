“Riaprite le scuole, sono un servizio essenziale”: oltre 500 persone manifestano in piazza Galimberti a Cuneo (FOTO E VIDEO)

Centinaia le persone in piazza Galimberti, oggi 21 marzo, per chiedere a gran voce di riaprire le scuole in presenza. Sono più di 500, con bandiere, zaini, cartelle, manifesti, fischietti, tamburi.

Cuneo è una delle 36 città ad aver aderito alla manifestazione, assieme ad Alba. A Cuneo è in crescita il movimento “scuole aperte” guidato da Sara Marchisio. Sua la voce che coordina la richiesta.

“Non neghiamo la pandemia. Ma la scuola è un servizio essenziale”, evidenzia. Non solo, si sottolinea come a marzo del 2020 non si pensasse a protestare, perché era tutto chiuso. “Ora le fabbriche, le chiese, molti negozi sono aperti. E le scuole? Nelle classi non ci si contagia, sono luoghi sicuri”.

C’è il problema delle famiglie, che non sanno come gestire gli studenti più piccoli, spesso affidati ai nonni o, peggio, lasciati a casa da soli. Rabbia, per la scelta di sacrificare ancora una volta l’istruzione e i più giovani.