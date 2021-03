Climatizzatore portatile: perché spesso è la soluzione migliore

La presenza di un climatizzatore in casa è ideale per rendere l’atmosfera più piacevole, soprattutto nelle giornate più calde e umide. Tuttavia, installare un apparecchio di questo tipo richiede una spesa non irrilevante e la necessità di posizionare un’unità esterna, che in alcuni ambienti potrebbe essere poco gradita.

Inoltre, spesso la necessità di ricorrere al condizionatore riguarda solo periodi molto brevi e si riferisce ai locali più utilizzati. Per evitare di sostenere la spesa di acquisto e installazione di un impianto di condizionamento complesso, la soluzione migliore è quella di ricorrere ad un condizionatore portatile, un piccolo apparecchio che può essere facilmente spostato da un ambiente all’altro, economico e versatile.

Grazie alle informazioni contenute su https://condizionatoreportatile.org, ognuno può trovare il modello più adatto in base alle esigenze e preferenze personali e alle caratteristiche dell’ambiente di riferimento. In ogni caso, il condizionatore portatile può risolvere facilmente la necessità di climatizzare la casa e l’ufficio senza spendere troppo e senza effettuare lavori invasivi e complicati.

Le funzioni e i vantaggi di un condizionatore portatile

Come abbiamo detto, un condizionatore portatile è un apparecchio piccolo e maneggevole, occupa uno spazio limitato ed è in genere dotato di ruote, così da poter essere facilmente spostato da un locale ad un altro. Si tratta di un’ottima soluzione per la climatizzazione di un ufficio, di un locale di servizio come una lavanderia, una mansarda o un box, oppure quando in un’abitazione si desidera raffrescare un solo locale.

Alcuni modelli svolgono anche una funzione riscaldante, rivelandosi adatti a rispondere a diverse esigenze sia in estate che in inverno. La presenza del tubo di emissione dell’aria calda richiede la vicinanza con una finestra, oggi esistono comunque anche molti modelli privi di tubo, che possono essere collocati anche in ambienti chiusi.

Le caratteristiche da considerare nella scelta di un condizionatore portatile sono le dimensioni e l’ingombro, la silenziosità, l’efficienza energetica, l’impatto ambientale, le funzioni aggiuntive e, se si pensa di collocare il dispositivo in vista, magari in ufficio, anche il design.

Generalmente i condizionatori di questo tipo sono piuttosto silenziosi, si consiglia comunque di controllare le recensioni soprattutto se si intende collocarlo in camera da letto. Quasi tutte le aziende oggi prestano molta attenzione alle tematiche ambientali, ma è bene verificare che il gas refrigerante garantisca una sufficiente ecosostenibilità.

Temperatura regolabile e deumidificazione

Praticamente tutti i condizionatori portatici consentono di regolare la temperatura e di personalizzare il clima. La presenza di un display chiaro e di comandi intuitivi facilita sicuramente le operazioni. Alcuni modelli dispongono anche della possibilità di impostare l’orario di accensione e spegnimento dell’apparecchio e di regolarsi automaticamente in base alla temperatura esterna. La presenza di un telecomando può inoltre facilitare il controllo dell’apparecchio.

I condizionatori portatili in grado di svolgere anche la funzione di deumidificazione sono adatti soprattutto negli ambienti in cui si presenta il problema di un eccesso di umidità, può essere il caso del bagno, di un locale adibito a lavanderia o ad area wellness, di un seminterrato utilizzato come laboratorio o taverna.