L’assessore saluzzese Fiammetta Rosso nuovo coordinatore regionale di Sinistra Italiana

Fiammetta Rosso, assessore della Città di Saluzzo, è il nuovo coordinatore regionale di Sinistra Italiana Piemonte.

Ieri, sabato 20 marzo, si è infatti tenuto – rigorosamente online – il Congresso piemontese di Sinistra Italiana. Dall’incontro è scaturita la nuova Assemblea regionale.

All’interno dell’organico regionale, la provincia di Cuneo è rappresenta dal coordinatore provinciale Mario Cravero, dalla responsabile amministrativa Barbara Giolitti (Cuneo), nonché da Antonio De Angelis (Fossano), Livio Berardo (Manta), Dario Colombano (Caramagna), Carla Di Feo (Bra), Elsa Viglione (Bra).

Fiammetta Rosso succede a Marco Grimaldi, torinese, attuale rappresentante in Consiglio regionale della lista Leu e Verdi.

Di professione avvocato, la Rosso è assessore all’Istruzione, alle Politiche di integrazione nonché a Educazione alla pace ed alla legalità del Comune di Saluzzo.

Alle elezioni del maggio 2019, a sostegno del sindaco Mauro Calderoni, Fiammetta Rosso si era candidata all’interno di “Sinistra Saluzzese”, una delle sei liste che formavano la compagine e che oggi danno vita alla maggioranza in Consiglio comunale.

Per lei, 162 preferenze. Era stata eletta in Consiglio, insieme a Corrado Lauro, per poi accedere all’Esecutivo Calderoni, lasciando il posto a Nicolò Valenzano all’interno dell’assemblea cittadina.

“'Cara Sinistra, serve vincere le battaglie, difenderle come se fosse in gioco la nostra vita, spostare sempre l’asticella, guadagnare centimetri di libertà, metri di salario, chilometri di giustizia. - scrive sulla sua pagina Fb Grimaldi - Sono certo che ne siamo capaci e sono sicuro che ci siano tante donne e tanti uomini che sapranno condurre questa comunità politica più in là. Una di loro è Fiammetta Rosso. È coraggiosa e umile, intelligente e capace. Piccola e forte, come in Piemonte, la nostra Sinistra Italiana'. Questo è solo un passaggio del mio ultimo intervento da segretario di Sinistra Italiana Piemonte. Sono molto contento, per tanti motivi, siamo riusciti a fare online un bellissimo congresso, ma soprattutto perché Fiammetta Rosso, classe '71, avvocata e assessora alle Politiche sociali nel comune di Saluzzo, è la neoeletta Segretaria dalla nuova assemblea regionale piemontese. A lei è andata tutta la nostra unanime fiducia e, anche se virtualmente, il nostro calore.

Buon nuovo inizio compagna segretaria".

"Grazie per la tua passione e competenza, Marco - commenta su Fb il sindaco di Saluzzo, Calderoni - e auguri a Fiammetta che ha dimostrato di saper tenere insieme idealità e pragmatismo nel suo impegno amministrativo con e per la comunità saluzzese".