Bra: gli "Esercizi di stile" del laboratorio teatrale del "Giolitt-Gandino" in scena nonostante la pandemia

Anche in questo difficile anno scolastico, messo a dura prova dalla didattica a distanza, gli studenti desiderosi di approcciarsi per la prima volta alla recitazione hanno avuto la possibilità di seguire on line le lezioni tenute dal regista Vincenzo Santagata, cimentandosi nelle tecniche propedeutiche della pratica teatrale, dalla dizione all'improvvisazione fino all'interpretazione.