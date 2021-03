Volley A2/F: Tre partite disputate nella Pool Promozione. La Roma crolla a Macerata! La Lpm Bam Mondovì resta capolista

Akrari (Pinerolo) in azione in una immagine di repertorio (foto Cristiano Silvestri)

Nel week-end si sono giocate tre gare valide per la Pool Promozione della serie A2 femminile. La Lpm Bam Mondovì non è scesa in campo nella gara casalinga contro la Omag San Giovanni in Marignano, a causa di alcune positività nella formazione romagnola. Nel pomeriggio di ieri, per la quarta giornata di andata, l’Eurospin Ford Sara Pinerolo ha superato in casa il Cuore di mamma Cutrofiano per 3-2 (25-23; 23-25; 21-25; 25-21; 15-7), al termine di una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte.

Sempre per la quarta giornata della Pool Promozione, la Sigel Marsala ha avuto la meglio del Volley Soverato per 3-0 (25-21; 26-24; 28-26). Anche in questo caso, nonostante il risultato faccia pensare ad un match a senso unico, si è trattato di una gara combattuta e che ha premiato la caparbietà della formazione siciliana. Oggi, invece, come anticipo della 5^ giornata di andata, si è giocato Cbf Balducci Macerata-Acqua & Sapone Roma.

La vittoria è andata alla formazione marchigiana per 3-1 (26-24; 25-14; 20-25; 25-13). Dopo aver sofferto nel primo e nel terzo set, il Cbf Macerata è dilagato nei restanti parziali, conducendo in porto una vittoria preziosa e meritata. La sconfitta della formazione laziale ha permesso alla Lpm Bam Mondovì di restare solitaria al primo posto in classifica, ma con una gara giocata in più rispetto alla Roma. Ecco il quadro della giornata e la classifica aggiornata:

PROGRAMMA 4^ GIORNATA POOL PROMOZIONE 20/03/2021

A&S Roma Meg. Vallefoglia Rinv. Lpm Mondovì S.G. Marignano Rinv. Eur. Pinerolo Cdm Cutrofiano 3-2 Sigel Marsala Volley Soverato 3-0 G. W. Sassuolo Cbf Macerata Rinv.

ANTICIPO 5^ GIORNATA POOL PROMOZIONE 21/03/2021

Cbf Macerata A&S Roma 3-1

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE