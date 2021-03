I versi del poeta braidese Bernardo Negro nella Giornata Mondiale della Poesia

Curiosità: la Giornata Mondiale della Poesia è stata costituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale UNESCO nell’anno 1999, per il 21 marzo, il giorno che formalmente segna l’inizio della primavera. Per citare le parole del Presidente della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, Giovanni Puglisi, l’istituzione di questa giornata vuole rappresentare “L’incontro tra le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni”.

Tra le tante forme d’arte e di espressione dell’interiorità umana e della storia del mondo, non esiste società nel mondo che non veda nella poesia una sorta di custode della memoria, la base di tutte le altre manifestazioni artistiche. Nonostante la gravità della situazione storica e sanitaria impedisca lo svolgimento fisico di eventi culturali e momenti formativi, che avrebbero sicuramente rappresentato un nucleo di aggregazione per gli appassionati, per gli esperti ed i ricercatori, ma anche per studenti ed insegnanti di tutto il mondo, tante sono le iniziative streaming in Italia e nel mondo che già da qualche giorno impazzano nel web e sui social, a suon di hashtag come #WorldPoetryDay.