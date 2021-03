"L'abbraccio più forte": Valerio Berruti lancia un invito al mondo della musica per completare la videoanimazione

L’iniziativa, lanciata il 26 marzo 2020, si è conclusa dopo meno di una settimana e grazie alle donazioni ricevute attraverso i disegni e le vendite del libro in edizione speciale "L’abbraccio più forte” (Gallucci editore) sono stati raccolti oltre 260 mila euro a sostegno dell’emergenza sanitaria. Le donazioni sono giunte da tutta Italia e anche dall’estero coinvolgendo paesi quali: Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Giappone e Australia. La somma raccolta è stata utilizzata per acquistare dispositivi medici e in particolare uno speciale ambulatorio mobile polidiagnostico: un mezzo attrezzato per assistenza medica, tamponi e vaccinazioni da effettuarsi nel territorio di Langhe e Roero.

Il libro, uno speciale flipbook con la prefazione poetica di Piero Negri Scaglione, ha raccolto tutti i disegni creati per l’occasione e permesso a chiunque sfogliasse velocemente le pagine di immaginare l’animazione. È ora arrivato il momento per l’artista albese di chiudere il cerchio del progetto “abbraccio” e ricercare gli autori della colonna sonora della videoanimazione che, come spiega l’artista attraverso i video diffusi sul suo sito e sui suoi canali social, saranno molteplici.

«Non riesco a pensare che sia trascorso un anno dal primo lockdown - dichiara Valerio Berruti - so che è una sensazione diffusa, soprattutto in relazione alla nuova chiusura che stiamo vivendo. Mi trovo, con grande difficoltà, ad abbattere le barriere che il Covid-19 impone e a proseguire, fortunatamente, il mio lavoro. I prossimi progetti che mi vedranno coinvolto saranno all’estero e mi piacerebbe poter includere il video de “L’abbraccio più forte” che al momento è ancora privo di colonna sonora. Vorrei poter proseguire l’invito rivolto alle persone, come fatto per la realizzazione dei disegni, rivolgendomi ora ai musicisti, categoria trascurata in un periodo senza concerti e spettacoli. Lancio quindi una “social call for music” immaginando una grande opera collettiva che possa abbracciare le persone e le arti in questo momento di difficoltà».