Manta: al via il servizio di consegna libri a domicilio alla biblioteca civica

I libri saranno consegnati a domicilio il giovedì successivo alla prenotazione, salvo imprevisti o particolari impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, da un volontario incaricato dalla Biblioteca munito di tesserino per il riconoscimento nell'orario compreso tra le ore 9.30 e re 11.30.

I i libri dovranno essere TASSATIVAMENTE ritirati personalmente, quindi non potranno essere lasciati nella buca delle lettere o in altro luogo, a tal proposito si consiglia di essere presenti presso la propria abitazione durante l'orario di ritiro e, in caso di impedimento avvertire ai contatti sopra indicati.

L'assessore alla cultura Ivana Casale afferma: “E’ una grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione comunale essere riusciti ad organizzare un nuovo servizio riguardante la Biblioteca civica. L’emergenza Covid, purtroppo, continua ed è importante per noi poter dare un supporto su più fronti a tutti i cittadini. Il fatto di riuscire a portare nelle case di chi lo desidera un buon libro è anch’esso un modo per essere vicini a tutti i mantesi e, nello stesso tempo, incentivare la lettura. Voglio ringraziare tutti i volontari che si sono resi disponibili per l’attivazione di questo nuovo servizio a domicilio e tutti coloro che collaborano costantemente con la Biblioteca di Manta”.