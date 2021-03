Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo sconfitta nel primo round dei playoff, Signorile: "Nella gara di ritorno serviranno più concentrazione e pazienza"

La Bosca S.Bernardo Cuneo esce dal PalaBarton di Perugia con una sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale dei Playoff Scudetto 2021. La Bartoccini Fortinfissi Perugia si affida all’esperienza e alla solidità del trio Ortolani-Havelkova-Carcaces (cinquanta punti in tre) e si impone 3-1. Non bastano alle gatte i 22 punti di Ungureanu, top scorer dell’incontro. Dopo un primo set perso con qualche rammarico, le cuneesi impattano ma poi faticano troppo in ricezione e non riescono ad essere incisive al servizio e a muro, incassando così la terza sconfitta stagionale in altrettanti confronti con le umbre. Mercoledì 24 (ore 17, diretta www.lvftv.com) la Bosca S.Bernardo Cuneo dovrà imporsi 3-0 o 3-1 per giocarsi l’accesso ai quarti di finale al golden set.

LE PAROLE DI NOEMI SIGNORILE (CAPITANO BOSCA S.BERNARDO CUNEO): «La differenza principale è stata nelle azioni lunghe: Perugia ha rigiocato e contrattaccato con calma e senza perdere la testa, mentre noi abbiamo commesso troppi errori stupidi. Loro non mollano mai e grazie all’esperienza di molte delle loro giocatrici sanno cosa fare nei momenti clou, ma noi abbiamo sempre dimostrato di saperci riscattare e di superare i momenti difficili. Mercoledì sarà tutta un’altra storia; non vogliamo uscire così dai playoff. Serviranno maggiore concentrazione, soprattutto nelle azioni lunghe, e tanta pazienza».

QUI L'INTERVISTA POST PARTITA A COACH ANDREA PISTOLA (VIDEO)

CRONACA

PRIMO SET La Bosca S.Bernardo Cuneo parte con la diagonale Bici-Signorile, Candi e Zakchaiou al centro, Giovannini e Ungureanu in banda, Zannoni libero. La Bartoccini Fortinfissi Perugia risponde con Di Iulio opposta a Ortolani, Koolhaas e Aelbrecht al centro, Havelkova-Angeloni in banda, Cecchetto libero. Ungureanu e Koolhaas protagoniste in avvio per il 4-4. Equilibrio fino all’8-8, quando due diagonali profondi di Ungureanu valgono il primo break per la Bosca S.Bernardo Cuneo (8-10). Sull’attacco in rete di Havelkova coach Mazzanti chiama a colloquio le sue. La Bartoccini Fortinfissi Perugia trova l’aggancio sul 13-13 con un muro di Aelbrecht su Zakchaiou e il sorpasso con un ace di Mlinar: time out per coach Pistola. Gatte di nuovo avanti con un muro di Bici e un colpo intelligente di Giovannini (14-16), ma le umbre impattano con Ortolani e mettono la freccia con il muro di Angeloni su Bici (17-16). Aelbrecht chiude il primo scambio prolungato per il 18-18. Grande equilibrio in campo; sul 22-21 firmato da Angeloni è ancora time out per la panchina ospite. Doppia Bici per il sorpasso cuneese che arriva dopo un servizio insidioso di Turco, subentrata a Signorile: sul 22-23 è Mazzanti a fermare il gioco. A decidere il set ai vantaggi sono un muro di Ortolani su Giovannini e un ace di Di Iulio: magliette nere avanti 1-0 (27-25). Tabellino: 7 Ungureanu, 6 Giovannini, 5 Ortolani, Bici

SECONDO SET Centrali cuneesi sugli scudi in apertura, con due punti di Candi e uno di Zakchaiou. La Bartoccini Fortinfissi Perugia prova a mettere la testa avanti con Ortolani e Havelkova (8-6). Sull’errore in attacco di Candi coach Pistola spende il primo time out. Le padrone di casa fanno valere la maggiore esperienza e trascinate dagli attacchi di Ortolani e dagli ace di Havelkova volano sull’11-7: è ancora time out per la panchina cuneese. La rimonta della Bosca S.Bernardo Cuneo passa per Ungureanu, tre volte a segno di fila per il 13-10. Dopo il time out richiesto da coach Mazzanti ancora Ungureanu abbatte Di Iulio, poi il primo tempo di Aelbrecht è fuori e le gatte accorciano fino al 13-12. L’aggancio delle biancorosse arriva sul 14-14 ed è firmato da un’Ungureanu in trance agonistica. Zakchaiou e Bici portano avanti le gatte sul 14-16, Ungureanu va a segno anche dalla linea dei nove metri per il massimo vantaggio cuneese. Sul 15-18 coach Mazzanti chiama a colloquio le sue. La Bartoccini Fortinfissi Perugia prova a rientrare con Carcaces, subentrata a Angeloni, e Koolhaas, ma il muro di Candi ristabilisce le distanze (18-21). Giovannini e Candi alla ribalta per il nuovo allungo cuneese (20-24). Le padrone di casa non ci stanno e ricuciono fino al 22-24, ma il servizio in rete di Havelkova consegna il secondo set a una Bosca S.Bernardo Cuneo autrice di una grande rimonta: 22-25 (1-1). Tabellino: 7 Ortolani, 6 Ungureanu, 5 Candi, Zakchaiou, Havelkova

TERZO SET La reazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia porta le firme di Carcaces e Koolhaas, due volte a segno, e di Ortolani: 5-2 e time out per coach Pistola. Sul 6-2 dentro Gay per Giovannini in seconda linea. Come nel primo parziale è ancora Ungureanu ad avviare la rimonta biancorossa e a trascinare le sue fino al 6-5. Nuovo allungo umbro con Carcaces, letale in attacco e al servizio (8-5). Havelkova chiude uno scambio combattuto che vale l’11-7. La Bosca S.Bernardo Cuneo soffre e la Bartoccini Fortinfissi Perugia scava ulteriormente il solco: sul 16-11 siglato da un ace di Aelbrecht coach Pistola interrompe il gioco. Sul 17-11 dentro Turco per Signorile. Non cambia l’inerzia del set, con le padrone di casa che volano sul 19-12. Due errori consecutivi di Carcaces, dalla linea dei nove metri e in attacco, permettono alle gatte di accorciare fino al 20-15; coach Mazzanti ferma precauzionalmente il gioco. Una sette e un muro di Candi valgono il 21-18, sul quale è ancora time out per le magliette nere. Ortolani prende per mano le sue e chiude i conti sul 25-21: Bartoccini Fortinfissi Perugia avanti 2-1 nonostante una buona reazione delle ospiti sul finire del parziale. Tabellino: 6 Ortolani, 5 Carcaces, 4 Bici, Ungureanu, Candi

QUARTO SET Bosca S.Bernardo Cuneo avanti 1-3 sul turno al servizio di Candi. Le gatte allungano ancora con Ungureanu (2-5). È Carcaces a tenere le sue incollate (4-5). Il muro di Havelkova su Bici e il diagonale di Ortolani portano le padrone di casa sul 6-6. Sul 7-6 siglato ancora da Havelkova coach Pistola ferma il gioco. Zakchaiou e Ungureanu firmano il sorpasso cuneese (7-8). La Bartoccini Fortinfissi Perugia mette la freccia con i muri di Ortolani su Giovannini e di Carcaces su Candi (13-10). Ancora Carcaces chiude uno scambio prolungato per il 14-11. Le cuneesi si rifanno sotto con Ungureanu e Bici e sul 14-13 coach Mazzanti chiama a colloquio le sue. Il nuovo break umbro porta le firme di Carcaces, Havelkova e Koolhaas: sul 17-13 è time out per la Bosca S.Bernardo Cuneo. È notte fonda per le gatte; Aelbrecht sigla i due punti che chiudono il set sul 25-17 e il match sul 3-1. Tabellino: 7 Carcaces, 6 Havelkova, 5 Ungureanu

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (27-25 / 22-25 / 25-21 / 25-17)

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Carcaces 14, Di Iulio 3, Mlinar 1, Koolhaas 10, Ortolani 20, Angeloni 5, Havelkova 16, Aelbrecht 10, Agrifoglio, Cecchetto (L), Rumori. N.e. Scarabottini, Casillo. All. Mazzanti

Bosca S.Bernardo Cuneo: Bici 14, Turco, Giovannini 10, Candi 12, Signorile, Zannoni (L), Zakchaiou 10, Ungureanu 22, Gay. N.e. Stijepic, Fava. All. Pistola

NOTE: Partita giocata a porte chiuse.Durata set: 31’, 28’, 28’, 24’. Durata totale: 2h 1’Arbitri: Frapiccini e Caretti

MVP: Serena OrtolaniBartoccini Fortinfissi Perugia: muri 13, ace 8, errori in battuta 10, 41% in attacco, 58% (46%) in ricezione.Bosca S.Bernardo Cuneo: muri 8, ace 1, errori in battuta 8, 39% in attacco, 56% (45%) in ricezione.