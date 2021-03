Volley maschile A2 - Il derby è di Cuneo, Mondovì si arrende 3-0

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si aggiudica il derby contro il Synergy Mondovì e chiude la regular season 20\21 con una vittoria. Al Pala UBI Banca termina 3-0 per la formazione di casa, ora proiettata nell'avventura playoff. Monregalesi a sprazzi, con qualche black out di troppo che ne ha pregiudicato le possibilità di fare risultato.

Serniotti parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centrali, Tiozzo e Preti schiacciatori, Catania libero. Barbero risponde con Putini in regia, Paoletti opposto, Marra e Bussolari al centro, Ferrini e Borgogno schiacciatori, Pochini libero.

Mondovì parte meglio, con Marra molto efficace a muro: 1-5. Borgogno allunga, 4-10. Cuneo fatica ad entrare in partita, 5-12. Wagner suona la sveglia, 9-12 e time-out per Barbiero. Il servizio di Tiozzo mette in crisi i monregalesi che vengono raggiunti e superati: 13-12 (parziale 8-0). La squadra di casa migliora a muro e prova ad allungare, 19-17. Set equilibrato fino all'ultimo punto, siglato da Codarin: 25-23.

Il secondo parziale viene preso presto in mano da Pistolesi e compagni: con un triplo ace il capitano porta i suoi sull'8-5. Wagner acquisisce continuità, 19-15. Preti mette giù la palla del 20-16, respingendo i tentativi di rimonta degli ospiti. Paoletti dimezza lo svantaggio (21-19), Wagner (ace) lo ristabilisce: 23-19. Chiude Preti: 25-22 e 2-0 al Pala UBI Banca.

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo rientra con l'obiettivo di vincere il set e portare a casa la partita: 0-5. Gli uomini di Barbiero provano a reagire, Borgogno mura Wagner e riduce il divario: 10-7. Tiozzo e Codarin siglano punti pesanti, 19-12. Termina 25-18: dopo il 3-1 della gara d'andata Cuneo fa suo anche il derby di ritorno.